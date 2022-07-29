Студентов радиофака УрФУ приглашают научиться управлять зенитно-ракетными комплексами
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Военном учебном центре УрФУ открылся набор по специальности «Боевое применение ЗРК С-400». Объявление о наборе опубликовано на сайте центра.
К обучению приглашаются студенты Института радиоэлектроники и информационных технологий-РТФ, учащиеся по специальности «Радиоэлектронные системы и комплексы».
В условиях приема в ВУЦ УрФУ указано, что отбор граждан для обучения проводится на добровольной основе.
Отметим, что ЗРК С-400 «Триумф» — это российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.
К обучению приглашаются студенты Института радиоэлектроники и информационных технологий-РТФ, учащиеся по специальности «Радиоэлектронные системы и комплексы».
В условиях приема в ВУЦ УрФУ указано, что отбор граждан для обучения проводится на добровольной основе.
Отметим, что ЗРК С-400 «Триумф» — это российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.
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