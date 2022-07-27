Специалисты Арктического Научного Центра «Роснефти» и САФУ отправились в научную экспедицию в Арктику
Общество
Фото: Андрей Паршин
3 августа из городского поселения Диксон на судне «Михаил Сомов» стартовала совместная экспедиция специалистов Арктического Научного Центра «Роснефти» и Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова (САФУ) на острова Земли Франца-Иосифа.
В течение двух с половиной недель ученые проведут исследования геологических обнажений, которые необходимы для изучения геологического строения арктического архипелага, а также дадут оценку современного состояния и динамики популяции атлантического моржа, как индикатора устойчивого состояния морских и сухопутных экосистем российской Арктики.
Помимо научной и экологической составляющих экспедиции в ее рамках пройдет образовательная программа «Арктический плавучий Университет». Ее задачей является получение молодыми специалистами и исследователями базовых комплексных теоретических и практических знаний о регионе в экспедиционных условиях высокоширотной Арктики.
Отметим, что Арктический Научный Центр «Роснефти» реализует комплексную долгосрочную научную программу по исследованию северных морей, которая включает геологические, гидрометеорологические и экологические направления. Так, в 2020 году в рамках геологического блока были пробурены самые северные в истории освоения шельфа России малоглубинные скважины на севере Карского моря. А в 2021 году впервые пробурены скважины в Восточной Арктике в море Лаптевых. Подобные геологические работы позволяют существенно дополнить уже имеющуюся информацию по геологическому строению арктического региона.
В течение двух с половиной недель ученые проведут исследования геологических обнажений, которые необходимы для изучения геологического строения арктического архипелага, а также дадут оценку современного состояния и динамики популяции атлантического моржа, как индикатора устойчивого состояния морских и сухопутных экосистем российской Арктики.
Помимо научной и экологической составляющих экспедиции в ее рамках пройдет образовательная программа «Арктический плавучий Университет». Ее задачей является получение молодыми специалистами и исследователями базовых комплексных теоретических и практических знаний о регионе в экспедиционных условиях высокоширотной Арктики.
Отметим, что Арктический Научный Центр «Роснефти» реализует комплексную долгосрочную научную программу по исследованию северных морей, которая включает геологические, гидрометеорологические и экологические направления. Так, в 2020 году в рамках геологического блока были пробурены самые северные в истории освоения шельфа России малоглубинные скважины на севере Карского моря. А в 2021 году впервые пробурены скважины в Восточной Арктике в море Лаптевых. Подобные геологические работы позволяют существенно дополнить уже имеющуюся информацию по геологическому строению арктического региона.
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