Специалисты Арктического Научного Центра «Роснефти» и САФУ отправились в научную экспедицию в Арктику

Сергей Белов © Вечерние ведомости

3 августа из городского поселения Диксон на судне «Михаил Сомов» стартовала совместная экспедиция специалистов Арктического Научного Центра «Роснефти» и Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова (САФУ) на острова Земли Франца-Иосифа.В течение двух с половиной недель ученые проведут исследования геологических обнажений, которые необходимы для изучения геологического строения арктического архипелага, а также дадут оценку современного состояния и динамики популяции атлантического моржа, как индикатора устойчивого состояния морских и сухопутных экосистем российской Арктики.Помимо научной и экологической составляющих экспедиции в ее рамках пройдет образовательная программа «Арктический плавучий Университет». Ее задачей является получение молодыми специалистами и исследователями базовых комплексных теоретических и практических знаний о регионе в экспедиционных условиях высокоширотной Арктики.Отметим, что Арктический Научный Центр «Роснефти» реализует комплексную долгосрочную научную программу по исследованию северных морей, которая включает геологические, гидрометеорологические и экологические направления. Так, в 2020 году в рамках геологического блока были пробурены самые северные в истории освоения шельфа России малоглубинные скважины на севере Карского моря. А в 2021 году впервые пробурены скважины в Восточной Арктике в море Лаптевых. Подобные геологические работы позволяют существенно дополнить уже имеющуюся информацию по геологическому строению арктического региона.