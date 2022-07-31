Жители Нижнего Тагила жалуются на тараканов в столовой мэрии

«Не первый раз замечаем тараканов (как в зале, так и на раздаточной). Черт знает, что у них происходит на кухне», – сообщает подписчица паблика «Черный список Тагила».

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жители Нижнего Тагила пожаловались на тараканов в столовой городской администрации. Насекомые заполнили раздаточную зону и зал.В управлении Роспотребнадзора Свердловской области рассказали, что организатором питания в мэрии Нижнего Тагила является ИП Юрк Н.В. Предпринимателю направили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.