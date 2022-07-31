Жители Нижнего Тагила жалуются на тараканов в столовой мэрии

14.53 Четверг, 4 августа 2022
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Жители Нижнего Тагила пожаловались на тараканов в столовой городской администрации. Насекомые заполнили раздаточную зону и зал.

«Не первый раз замечаем тараканов (как в зале, так и на раздаточной). Черт знает, что у них происходит на кухне», – сообщает подписчица паблика «Черный список Тагила».


В управлении Роспотребнадзора Свердловской области рассказали, что организатором питания в мэрии Нижнего Тагила является ИП Юрк Н.В. Предпринимателю направили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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12:57 Под Екатеринбургом загорелся торфяник
12:21 Еще одним городом-побратимом Екатеринбурга может стать Самарканд
12:03 Оргкомитет отмененной в Екатеринбурге Универсиады-2023 подвергся критике борцов с коррупцией
11:24 Часть трассы Пермь – Екатеринбург перекроют из-за марафона «Европа – Азия»
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