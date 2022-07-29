В Свердловской области подтвердили 179 новых случаев COVID-19
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Коронавирусом в Свердловской области заболели еще 179 человек. Всего в регионе зарегистрировано 452 308 случаев COVID-19.
По выздоровлению выписали 101 пациента. Всего вылечились 439 090 свердловчан.
От коронавируса за сутки умерли два человека. Общее число летальных исходов – 10 781.
По выздоровлению выписали 101 пациента. Всего вылечились 439 090 свердловчан.
От коронавируса за сутки умерли два человека. Общее число летальных исходов – 10 781.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Еще 157 свердловчан заболели коронавирусом
29 июля 2022
29 июля 2022
Коронавирус выявили еще у 169 свердловчан
03 августа 2022
03 августа 2022
Еще 155 свердловчан заболели коронавирусом
27 июля 2022
27 июля 2022