В Свердловской области подтвердили 179 новых случаев COVID-19

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Коронавирусом в Свердловской области заболели еще 179 человек. Всего в регионе зарегистрировано 452 308 случаев COVID-19.По выздоровлению выписали 101 пациента. Всего вылечились 439 090 свердловчан.От коронавируса за сутки умерли два человека. Общее число летальных исходов – 10 781.