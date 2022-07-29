Оргкомитет отмененной в Екатеринбурге Универсиады-2023 подвергся критике борцов с коррупцией

12.03 Четверг, 4 августа 2022
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Сотрудники департамента противодействия коррупции Свердловской области нашли нарушения в работе оргкомитета отмененной Универсиады-2023 в Екатеринбурге. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на собственный источник.

Согласно документу, который предоставил изданию собеседник, проверка проводилась в июне этого года. Ревизоры выезжали на спортивные объекты и установили, что реконструировано и оснащено было 45% готовых мест, а из возводимых — сданы только три. На момент проверки было освоено 56% из выделенных 60,9 миллиарда рублей.

Также, как говорится в документе, «Корпорация развития Среднего Урала» не получила на момент проведения проверки два миллиарда рублей, которые у нее несколько лет назад заняла АНО «Исполнительная дирекция Универсиады» для взноса в FISU. Не была погашена и неустойка за просрочку в 45 миллионов рублей. В начале августа Евгений Куйвашев выделил дирекции 1,7 миллиарда рублей на погашение задолженности по договору займа, заключенному в целях обеспечения оплаты за право проведения Универсиады в Екатеринбурге». Источник URA.RU утверждает, что этот транш якобы не касается долга.

Сотрудники департамента противодействия коррупции обратили внимания и на «большие расходы» на работы автономных некоммерческих организаций, созданных при подготовке к Универсиаде.

«Отмечено искусственное увеличение доходов отдельных работников, аффилированность должностных лиц АНО с организациями [задействованными в подготовке Игр]», — сообщается в документе.

Например, отмечают ревизоры, после заявления FISU об отмене Универсиады дирекция увеличила штат и расходы на зарплаты примерно на треть «преимущественно за счет расширения административно-управленческого персонала с произвольно установленными размерами должностных окладов, кратно превышающими среднюю заработную плату по отрасли (170-800 тысяч рублей в месяц)».

Специалисты также разобрали работу АНО «Центр цифровой трансформации Свердловской области», созданную для подготовки IT-инфраструктуры Игр. По мнению авторов документа, данная организация дублирует функции ГБУ «Оператор электронного правительства»: 9 из 13 позиций в «ЦЦТ» занимают топ-менеджеры «ОЭП».

Ревизоры добавляют, что, несмотря на закупку дорогостоящего оборудования, офис «ЦЦТ» фактически не функционирует, арендованные помещения пустуют, а необоснованные бюджетные потери оцениваются в размере более 38 миллионов рублей.

Однако руководитель обеих структур Елена Гуляева заявляет, что не согласна с перечисленными претензиями. По ее словам, деятельность «ЦЦТ» ведется, и все специалисты заняты.

В конце доклада первому замгубернатора Алексею Шмыкову, вице-губернатору Олегу Чемезову, замгубернатора Сергею Швиндту и замгубернатора Дмитрию Ионину дана установка до 15 августа доложить Евгению Куйвашеву, ведется ли работа по ликвидации отставания от графика ввода объектов. До 15 сентября им также необходимо подумать над оптимизацией АНО.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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