На закупку канализационных люков Екатеринбург потратит 15,5 млн рублей
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на закупку канализационных люков потратят 15 449 400 рублей. Соответствующий аукцион на портале госзакупок разместило ЕМУП «Водоканал».
Всего «Водоканал» планирует закупить 900 люков. По условиям закупки, люки должны быть чугунными и иметь надписи «ЕКАТЕРИНБУРГ» и «ВОДОКАНАЛ» с высотой букв от 17 до 20 мм, которые должны рельефно выступать на 3-5 мм.
Согласно информации на портале госзакупок, заявки на аукцион принимаются до 16 августа.
Всего «Водоканал» планирует закупить 900 люков. По условиям закупки, люки должны быть чугунными и иметь надписи «ЕКАТЕРИНБУРГ» и «ВОДОКАНАЛ» с высотой букв от 17 до 20 мм, которые должны рельефно выступать на 3-5 мм.
Согласно информации на портале госзакупок, заявки на аукцион принимаются до 16 августа.
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