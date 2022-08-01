На закупку канализационных люков Екатеринбург потратит 15,5 млн рублей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на закупку канализационных люков потратят 15 449 400 рублей. Соответствующий аукцион на портале госзакупок разместило ЕМУП «Водоканал».Всего «Водоканал» планирует закупить 900 люков. По условиям закупки, люки должны быть чугунными и иметь надписи «ЕКАТЕРИНБУРГ» и «ВОДОКАНАЛ» с высотой букв от 17 до 20 мм, которые должны рельефно выступать на 3-5 мм.Согласно информации на портале госзакупок, заявки на аукцион принимаются до 16 августа.