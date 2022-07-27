Зараженные гусеницами нектарины из Узбекистана привезли свердловчанам

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Запрещен ввоз на территорию Свердловской области партии нектаринов, поступившей из Узбекистана. Агрономы Свердловского референтного центра Россельхознадзора установили, что эти фрукты заражены опасным вредителем – восточной плодожоркой. В продукции были обнаружены живые гусеницы плодожорки.Нектарины поступили на Средний Урал из Узбекистана партиями в 23 тонны и 0,15 тонны. Гусеницы в продукции были обнаружены при фитосанитарном контроле на границе.На прошлой неделе также сообщалось об обнаружении крупной партии (44 тонны) нектаринов из Узбекистана, заселенных указанным карантинным вредителем.По данным исследований, проведенных в 2021 году сотрудниками центрального фитосанитарного поста ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора» при выполнении госзадания, были обнаружены 17 видов карантинных вредителей.В этом списке восточная плодожорка (Grapholita molesta) оказалась на пятнадцатом месте (два случая обнаружения).Восточная плодожорка в местах ее обитания считается наиболее опасным вредителем, наносящим большой экономический вред сельскому хозяйству. Вредитель атакует плоды и побеги различных фруктов. В Узбекистане плодожорка может повреждать съедать до 70 процентов плодов груши и айвы, а также и почти сто процентов персиков средних и поздних сортов.