Администрация Сысерти взяла под опеку бесхозный мост

21.02 Среда, 3 августа 2022
Общество
Фото: администрация СГО
В июле администрация Сысертского городского округа решила принять на муниципальный баланс небольшой пешеходный мост в посёлке Бобровский. Он соединяет два берега реки Исеть и особо важное значение имеет для рабочих, которые работают на одном и з 5 заводов, расположенных на противоположном от жилого района берегу.

Со временем мост пришёл в жалкое состояние, но приступить к ремонту не могли из-за бюрократических проволочек: было непонятно, в хозяйстве какого субъекта он официально находится. Но, стоило взять его под муниципальное «крыло», как работы начались. Правда, пока не капитальные. Как сообщает газета «Наша Сысертская Неделя», для моста изготовили бетонную балку, при помощи которой временно укрепят мост.

Но и капитальный ремонт не за горами. Администрация Сысертского городского округа уже запланировала направить к мосту экспертов, способных проверить его состояние и составить перечень необходимых работ, а по нему — и смету. Когда станет понятно, во что обойдётся капитальный ремонт моста, начнётся выкраивание необходимой суммы.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Администрация посёлка Кедровка угрожает жителям наказанием за самостоятельный ремонт фонтана
25 июля 2022
Упавший с фуры груз раздавил легковушку в Екатеринбурге
25 июля 2022
Лесные пожары потушили в Свердловской области
29 июля 2022
Против главы Пышминского городского округа возбуждено уголовное дело
29 июля 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Предпринимателям в Екатеринбурге пытаются запретить вести бизнес на основании несуществующих документов

Разбираемся, как порой сложно вести бизнес, когда ты начинаешь действовать по закону
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
21:02 Администрация Сысерти взяла под опеку бесхозный мост
20:36 Свердловский облсуд не стал отменять штраф пожилой оппозиционерке из Екатеринбурга
20:06 В Железнодорожном района Екатеринбурга задержали приезжих гопников
19:35 «Товарищ лес» временно поселился в Белой Башне на Уралмаше
19:17 Крупное ДТП на ЕКАДЕ унесло жизнь водителя КАМАЗа
19:01 Стадион «Калининец» захватывает всё больше территории на окраине Екатеринбурга (фоторепортаж)
18:04 Свердловские эсеры выкупили несколько сотен книг с ЛГБТ-пропагандой
17:22 Жара возвращается в Свердловскую область
16:54 В День города в Екатеринбурге перекроют центральные улицы и ограничат продажу алкоголя
16:20 «УГМК-Застройщик» получил разрешение на строительство второй очереди ЖК «Нагорный»
15:55 В Екатеринбурге в ДТП с грузовиком погиб мотоциклист
15:24 Свердловский избирком зарегистрировал Евгения Куйвашева в качестве кандидата в губернаторы
14:53 В Екатеринбурге на месяц перекроют улицу Котельникова
14:21 Коронавирус выявили еще у 169 свердловчан
13:52 На вокзале в Екатеринбурге задержали мужчину с боевыми гранатами
13:24 Для людей с ОВЗ в Свердловской области пройдут уникальные соревнования по футболу
12:57 Топ достопримечательностей Свердловской области возглавил Ельцин Центр
12:24 В Заречном пропала нуждающаяся в медицинской помощи женщина
11:55 Виновнику смертельного ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург вынесли приговор
11:21 В Екатеринбурге автомобиль сбил женщину с ребенком на электровелосипеде
10:57 Прокурор запросил 9,5 лет колонии для экс-главы УМВД Екатеринбурга
10:25 Возбуждено уголовное дело из-за отравления детей в загородном лагере на Урале
09:52 В свердловских больницах вводится масочный режим
09:23 Екатеринбуржцы заметили в реке Исеть желто-зеленое пятно
04:42 Суд оставил без движения иск свердловского ГУ МВД к Евгению Ройзману
21:12 Скупщик уворованного металла из Екатеринбурга получит административное взыскание
Все новости Свердловской области
18:25 Депутат ГД Белоусов получил 10 лет колонии за рекордную взятку в 3 млрд рублей
16:53 В Махачкале инспектор СИЗО получил 3,5 года колонии строгого режима
15:30 В Подмосковье крупный пожар на складе Ozon, сотрудники эвакуированы
15:03 В Подмосковье ветеранов МВД с семьями выселяют из квартир
13:50 В России за «дискредитацию ВС» впервые оштрафован профсоюз, штраф — 500 тысяч рублей
12:48 Власти Австралии объявили о первой за 10 лет масштабной проверке боевой готовности ВС
11:49 Ректору РАНХиГС смягчили меру пресечения, заменив домашний арест подпиской о невыезде
11:26 Росавиация снова продлила запрет на полеты в 11 российских аэропортов
11:13 Расследование убийства молодого врача в Оренбурге поставлено на контроль в СК РФ
09:56 Губернатор Белгородской области сообщил, что школы и детсады в приграничной зоне будут закрыты
09:30 В Новосибирске задержали руководителя регионального Росздравнадзора
17:39 В Хабаровске будут судить полицейского, который не захотел искать похитителя телефона
15:47 Песков: Россия понимает «чувствительное отношение» Китая к вопросу по Тайваню
15:14 В ХМАО задержаны трое подозреваемых в убийстве медвежонка, сообщили в МВД
14:33 «ВКонтакте»: пост на странице Медведева о границах России был опубликован сторонним пользователем
13:38 ВЦИОМ: каждый третий россиянин считает, что Солнце вращается вокруг Земли
12:56 Полиция проводит обыски в новосибирском Росздравнадзоре
12:13 Авианосцы, истребители, протесты и «минирование»: о ситуации перед возможным визитом Пелоси на Тайвань
10:53 В сточных водах штата Нью-Йорк обнаружили вирус полиомиелита
09:56 Губернатор Калифорнии объявил в штате режим ЧС из-за распространения оспы обезьян
09:35 В Вашингтоне возле Капитолия произошла стрельба
23:27 Бывшему футболисту «Урала» грозят уголовные дела после доноса депутата Госдумы
18:21 В ГД внесен законопроект, запрещающий усыновлять детей-сирот из России гражданам «недружественных стран»
17:22 В Москве при попытке получить взятку в 10 миллионов рублей задержан подполковник полиции
16:42 Папа Римский Франциск посетит Казахстан 13-15 сентября
15:29 Nikkei Asia: США перемещают самолеты и авианосцы ближе к Тайваню перед возможным визитом Пелоси
Все новости России и мира
21:02 Администрация Сысерти взяла под опеку бесхозный мост
20:36 Свердловский облсуд не стал отменять штраф пожилой оппозиционерке из Екатеринбурга
20:06 В Железнодорожном района Екатеринбурга задержали приезжих гопников
19:35 «Товарищ лес» временно поселился в Белой Башне на Уралмаше
19:17 Крупное ДТП на ЕКАДЕ унесло жизнь водителя КАМАЗа
19:01 Стадион «Калининец» захватывает всё больше территории на окраине Екатеринбурга (фоторепортаж)
18:04 Свердловские эсеры выкупили несколько сотен книг с ЛГБТ-пропагандой
17:22 Жара возвращается в Свердловскую область
17:19 Пермский Политех впервые вошел в топ-30 медиарейтинга вузов России
16:54 В День города в Екатеринбурге перекроют центральные улицы и ограничат продажу алкоголя
16:20 «УГМК-Застройщик» получил разрешение на строительство второй очереди ЖК «Нагорный»
15:55 В Екатеринбурге в ДТП с грузовиком погиб мотоциклист
15:24 Свердловский избирком зарегистрировал Евгения Куйвашева в качестве кандидата в губернаторы
15:02 Устройство ученых Пермского Политеха не даст заржаветь автомобилям и зданиям
14:53 В Екатеринбурге на месяц перекроют улицу Котельникова
14:21 Коронавирус выявили еще у 169 свердловчан
13:52 На вокзале в Екатеринбурге задержали мужчину с боевыми гранатами
13:24 Для людей с ОВЗ в Свердловской области пройдут уникальные соревнования по футболу
12:57 Топ достопримечательностей Свердловской области возглавил Ельцин Центр
12:24 В Заречном пропала нуждающаяся в медицинской помощи женщина
11:55 Виновнику смертельного ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург вынесли приговор
11:21 В Екатеринбурге автомобиль сбил женщину с ребенком на электровелосипеде
11:04 Сегодня последний день, чтобы подать оригиналы документов в Пермский ГАТУ
10:57 Прокурор запросил 9,5 лет колонии для экс-главы УМВД Екатеринбурга
10:25 Возбуждено уголовное дело из-за отравления детей в загородном лагере на Урале
10:15 Меры поддержки пермяков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK