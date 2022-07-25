Администрация Сысерти взяла под опеку бесхозный мост
Общество
Фото: администрация СГО
В июле администрация Сысертского городского округа решила принять на муниципальный баланс небольшой пешеходный мост в посёлке Бобровский. Он соединяет два берега реки Исеть и особо важное значение имеет для рабочих, которые работают на одном и з 5 заводов, расположенных на противоположном от жилого района берегу.
Со временем мост пришёл в жалкое состояние, но приступить к ремонту не могли из-за бюрократических проволочек: было непонятно, в хозяйстве какого субъекта он официально находится. Но, стоило взять его под муниципальное «крыло», как работы начались. Правда, пока не капитальные. Как сообщает газета «Наша Сысертская Неделя», для моста изготовили бетонную балку, при помощи которой временно укрепят мост.
Но и капитальный ремонт не за горами. Администрация Сысертского городского округа уже запланировала направить к мосту экспертов, способных проверить его состояние и составить перечень необходимых работ, а по нему — и смету. Когда станет понятно, во что обойдётся капитальный ремонт моста, начнётся выкраивание необходимой суммы.
Со временем мост пришёл в жалкое состояние, но приступить к ремонту не могли из-за бюрократических проволочек: было непонятно, в хозяйстве какого субъекта он официально находится. Но, стоило взять его под муниципальное «крыло», как работы начались. Правда, пока не капитальные. Как сообщает газета «Наша Сысертская Неделя», для моста изготовили бетонную балку, при помощи которой временно укрепят мост.
Но и капитальный ремонт не за горами. Администрация Сысертского городского округа уже запланировала направить к мосту экспертов, способных проверить его состояние и составить перечень необходимых работ, а по нему — и смету. Когда станет понятно, во что обойдётся капитальный ремонт моста, начнётся выкраивание необходимой суммы.
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