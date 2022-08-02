«Товарищ лес» временно поселился в Белой Башне на Уралмаше

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Выставку под названием «Товарищ лес» открыли в екатеринбургском микрорайоне Уралмаш. В пространстве Белой Башни рассказывают о развитии соцгорода с точки зрения формирования внутригородской зелёной среды.Но «Товарищ лес» — это не только одна выставка, а целый отдельный проект, посвящённый роли природы в истории и современности Уралмаша. В рамках этого проекта исследователи пытаются понять, каким эта территория Урала была до строительства рабочего городка, как древняя тайга заменялась парками и скверами, как город влиял на оставшийся лес. Одной из составляющей «Товарища леса» стал подкаст «История озера Шувакиш», в котором под музыкальное сопровождение Татьяна Мосунова и Александр Козлов излагают печальную историю исчезнувшего с карт Екатеринбурга водоёма.Организаторы выставки «Товарищ лес» — сообщество «Белая башня», проект «Натуралист» и компания «Контур».