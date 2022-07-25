Стадион «Калининец» захватывает всё больше территории на окраине Екатеринбурга (фоторепортаж)

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Казалось бы, в появлении новых спортивных объектов сложно усмотреть что-то отрицательное, одно только положительное: развитие спорта, популяризация здорового образа жизни, приучение подрастающего поколения к спортивному образу жизни. На деле же, то, как строятся эти объекты в Екатеринбурге, может только огорчать. Проектирование идёт так, словно за чертёжной доской стоял больной мегаломанией, места под стадионы подыскиваются такие, что непременно уничтожают либо исторический облик города, либо природные территории. Наконец, запуская проект в реализация, похоже, никто не задумывается о том, как его будут использовать в будущем. В качестве примера можно вспомнить хоть Центральный стадион города, хоть «Ледовую арену» от УГМК, хоть обещанный «шипулинский» биатлонный комплекс.Хорошим примером может служить и спорткомплекс «Калининец» на Эльмаше. Когда начались работы по восстановлению его стадиона с футбольным полем, якобы заброшенного (хотя, на самом-то деле он постоянно жил своей жизнью, в том числе — спортивной), многих это обрадовало. На деле же восстановление обернулось массовыми вырубками деревьев, срезанием «под ноль» амфитеатра» и, в итоге, закрытостью обширной территории для «посторонних».Поэтому многие жители Эльмаша новость о строительстве лыжероллерной трассы за стадионом восприняли уже безрадостно. Я проводил опрос, когда прокладывание её по лесу началось. Из всех опрошенных лишь одна подпитая дама равнодушно сказала: «Пущай строють». Остальные же высказывались либо резко отрицательно, либо с настороженностью, предчувствуя подвох.Ну, подвох и не заставил себя ждать. Ради лыжероллерной трассы срубили десятки здоровых сосен (оставляя при этом стоять опасно накренившийся сухостой), изуродовали любимую многими поколениями горку, с которой зимой эльмашевские семьи ходили кататься на лыжах и санках, залили хороший лесной грунт асфальтом и, по сути, перекрыли хоженые-перехоженные тропы, по которым горожане гуляли до Калиновского лесопарка и обратно. В лес теперь можно пройти только «бочком», стороночкой.В этом году «Калининец», точно нефтяное пятно на поверхности океана, продолжил расползаться, захватывая всё больше пространства, отнимая у екатеринбуржцев общественные места отдыха. На футбольных полях начали строить исполинские амфитеатры. Рядом воздвигают новые спортивные сооружения таких размеров, словно Екатеринбург — новая мировая столица спорта, а Эльмаш — центр её. Разрастание спорткомплекса задумывалось ради Универсиады. Но продолжается и теперь, когда уже стало известно, что никакой Универсиады не будет. Да, даже если бы и была, что это за недальновидная трата финансовых и прочих ресурсов ради единственного события?Уже сейчас можно предсказывать, что разросшийся во все стороны стадион в итоге превратится в неуютную, безлюдную пустошь. Предсказывать такое легко — достаточно прогуляться возле Центрального стадиона, который в первую очередь поражает запустением и только во вторую очередь — гигантоманской архитектурой (и ведь это — центр города, а не окраинный Эльмаш!). А можно понаблюдать за «жизнью» безжизненной лыжероллерной трассы на самом «Калининце». Её строили, уверяя, что делается это по многочисленным просьбам молодёжи, которым негде кататься. Конечно, врали. За тот час, который я бродил по окрестностям стадиона, на «лыжероллерке» появились лишь два одиноких бегуна (которые, к слову, бегали по ней вопреки запретам самого стадионного начальства). И это в выходные! В полдень! В тёплый летний день!На примере спортивного комплекса «Калининец» можно увидеть более глобальную беду, которая не первый уже год тревожит горожан. Ведь не только спортивные объекты строятся в Екатеринбурге без учёта интересов и пожеланий самих екатеринбуржцев, без внимания к ценности места, и даже без чётких планов на будущее. Такое можно сказать о всей строительной политике Екатеринбурга.