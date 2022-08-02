В День города в Екатеринбурге перекроют центральные улицы и ограничат продажу алкоголя
Общество
Фото: Вечерние ведомости
День города в Екатеринбурге в этом году будут отмечать 20 августа. Мэр Алексей Орлов подписал ключевые документы по организации праздника. Не обошлось и без ограничений.
Церемония открытия Дня города состоится на площади 1905 года в 10.00. Затем екатеринбуржцев и гостей города ждет концертная программа, которая завершится поздно вечером. Среди традиционных мероприятий в программе празднования – возложение цветов к памятнику основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину и праздничный фейерверк.
Во время праздничных мероприятий в центре Екатеринбурга и в Академическом районе ограничат продажу алкоголя. Спиртное нельзя будет купить с 08.00 до 23.00 в границах улиц Московской – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного – улицы Челюскинцев. С 10.00 до 23.00 запрет на продажу алкоголя также будет действовать на улице Вильгельма де Геннина (от Академика Парина до Павла Шаманова) и на проспекте Академика Сахарова (от Рябинина до Анатолия Мехренцева).
Еще одни ограничения касаются автомобилистов. 20 августа с 06.00 до завершения праздничной программы движение транспорта будет закрыто:
- по проспекту Ленина – от Хохрякова до Карла Либкнехта;
- по улице Толмачёва – от Ленина до Первомайской;
- по улице Пушкина – от Малышева до Ленина;
- по улице Антона Валека – от Маршала Жукова до Февральской революции;
- по улице Вайнера – от Антона Валека до Ленина;
- по улице Урицкого – от Антона Валека до площади 1905 года;
- по улице Володарского, от Антона Валека до площади 1905 года;
- по улице Бориса Ельцина – от Челюскинцев до 8 Марта;
- по улице 8 Марта – от Бориса Ельцина до Ленина;
- по улице Дзержинского – от Горького до Царской;
- по улице Первомайской – от Горького до Царской;
- по улице Горького – от Первомайской до Дзержинского;
- по улице Клары Цеткин – от Горького до Пролетарской.
Церемония открытия Дня города состоится на площади 1905 года в 10.00. Затем екатеринбуржцев и гостей города ждет концертная программа, которая завершится поздно вечером. Среди традиционных мероприятий в программе празднования – возложение цветов к памятнику основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину и праздничный фейерверк.
Во время праздничных мероприятий в центре Екатеринбурга и в Академическом районе ограничат продажу алкоголя. Спиртное нельзя будет купить с 08.00 до 23.00 в границах улиц Московской – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного – улицы Челюскинцев. С 10.00 до 23.00 запрет на продажу алкоголя также будет действовать на улице Вильгельма де Геннина (от Академика Парина до Павла Шаманова) и на проспекте Академика Сахарова (от Рябинина до Анатолия Мехренцева).
Еще одни ограничения касаются автомобилистов. 20 августа с 06.00 до завершения праздничной программы движение транспорта будет закрыто:
- по проспекту Ленина – от Хохрякова до Карла Либкнехта;
- по улице Толмачёва – от Ленина до Первомайской;
- по улице Пушкина – от Малышева до Ленина;
- по улице Антона Валека – от Маршала Жукова до Февральской революции;
- по улице Вайнера – от Антона Валека до Ленина;
- по улице Урицкого – от Антона Валека до площади 1905 года;
- по улице Володарского, от Антона Валека до площади 1905 года;
- по улице Бориса Ельцина – от Челюскинцев до 8 Марта;
- по улице 8 Марта – от Бориса Ельцина до Ленина;
- по улице Дзержинского – от Горького до Царской;
- по улице Первомайской – от Горького до Царской;
- по улице Горького – от Первомайской до Дзержинского;
- по улице Клары Цеткин – от Горького до Пролетарской.
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