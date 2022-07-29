В Екатеринбурге изменится схема движения трамваев и автобуса на выходные

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в эти выходные изменится схема движения трамваев и одного автобуса. Это связано с ремонтом путей на перекрестке Ленина – Сакко и Ванцетти и на улице Татищева.Как сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, 6 и 7 августа трамваи будут ходить по следующим маршрутам:- № 2 – Станция Фрезеровщиков – улица Старых Большевиков – Фронтовых Бригад – проспект Космонавтов – улица Челюскинцев – Верх-Исетский бульвар – станция ВИЗ;- № 6 – Станция Машиностроителей – улица Машиностроителей – Бебеля – Халтурина – Верх-Исетский бульвар – улица Московская – Радищева – Куйбышева – Луначарского – Тверитина –Мичурина – станция ЦПКиО;- № 13 – Станция 7 Ключей – улица Техническая – Халтурина – Верх-Исетский бульвар – улица Челюскинцев – Луначарского – проспект Ленина – улица Гагарина – Малышева – Сыромолотова – станция 40 лет ВЛКСМ;- № 15 – Станция 40 лет ВЛКСМ – улица Сыромолотова – Малышева – Гагарина – проспект Ленина – улица Луначарского – Куйбышева – 8 Марта – Титова – станция Вторчермет;- № 18 – Станция Волгоградская – улица Викулова – Красноуральская – Верх-Исетский бульвар – улица Челюскинцев – улица Луначарского – проспект Ленина – улица Гагарина – Блюхера – станция Шарташ;- № 26 – Станция Волгоградская – улица Белореченская – Московская – Челюскинцев – Уральская – Гагарина – проспект Ленина – улица Луначарского – Челюскинцев – Московская – Белореченская – станция Волгоградская.Кроме того, изменится схема движения автобуса №46:– Антона Валека – Вайнера – проспект Ленина – далее по маршруту (по направлению к остановке Маршала Жукова);– Метро площадь 1905 года – Площадь 1905 года – Антона Валека – далее по маршруту (по направлению к остановке Академика Парина).