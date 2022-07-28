«УГМК-Застройщик» получил разрешение на строительство второй очереди ЖК «Нагорный»

16.20 Среда, 3 августа 2022
Общество
Фото: пресс-служба «УГМК-Застройщик»
Девелопер «УГМК-Застройщик» получил разрешение на строительство второй очереди жилого квартала бизнес-класса «Нагорный» в Екатеринбурге, которая будет возведена на бывшей территории завода «Уралкабель» в границах улиц Токарей – Нагорная – Синяева – Мельникова. Недавно компания открыла бронирование квартир в домах третьего этапа второй очереди на 396 эргономичных квартир, объединенных в три секции и дополненных премиальной инфраструктурой. Их строительство будет завершено уже в 1 квартале 2025 года.

Как отметил генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин, ЖК «Нагорный» – один из ключевых объектов компании, в ходе строительства которого сформировались и постоянно совершенствовались стандарты девелопмента. Не случайно ЖК «Нагорный» неоднократно получал признание экспертного сообщества. Накануне в знаковом объекте города «Башня Исеть» состоялась торжественная церемония награждения победителей премии «ТОП ЖК-2022» при участии ТПП РФ, ассоциации «Независимое объединение застройщиков» и портала ЕРЗ.РФ, где ЖК «Нагорный» получил диплом за 1 место в главной номинации федерального конкурса «Лучший жилой комплекс-новостройка РФ».


Фото: пресс-служба «УГМК-Застройщик»


Будущим резидентам второй очереди «Нагорного» будут доступны все его преимущества. Прежде всего, это богатая и взаимодополняющая инфраструктура квартала, которая превращает его в настоящую закрытую экосистему для комфортной жизни. В июле состоялось открытие пекарни «Хлеб и булки». Согласно стандартам «УГМК-Застройщик», must have каждого проекта – большой фитнес-центр, где есть все необходимое для любых видов тренировок и отдыха. В «Нагорном» с 1 августа 2022 года начал работу центр продаж сети фитнес-клубов World Class и уже сейчас резиденты жилого комплекса могут приобрести клубные карты. Пространство нового центра сети World Class – это просторный тренажерный зал, оснащенный премиальным фитнес-оборудованием, многофункциональные залы групповых программ, высокотехнологичная студия для сайкл-тренировок с иллюзией погружения в реальный велозаезд и изюминка комплекса – просторный 25-метровый бассейн на четыре дорожки. Современный концепт фитнес-клуба включает в себя детский клуб, фитнес-кафе и SPA-комплекс, в котором после интенсивной тренировки резиденты смогут насладиться отдыхом и привести в тонус все группы мышц.

В состав многоступенчатой инфраструктуры «Нагорного» уже в ближайшем будущем войдут ресторан Breadway, медицинский центр «УГМК-Здоровье», супермаркет, стоматология, винотека, детский клуб и много другое. В шаговой доступности – несколько муниципальных детских садов и школ (в настоящее время застройщик проектирует еще одно здание школы, которая будет расположена рядом с новыми домами второй очереди), стадион «Екатеринбург-Арена», Дворец Молодежи, зеленый парк имени XII Партсъезда для прогулок на свежем воздухе и яхт-клуб и благоустроенная акватория Верх-Исетского пруда.


Фото: пресс-служба «УГМК-Застройщик»


Еще одно преимущество второй очереди – высокая надежность и долговечность домов за счет применения качественных стройматериалов. Просторные светлые квартиры-трансформеры с широким разнообразием продуманных до мельчайших деталей планировок под различные жизненные сценарии: современной инженерией, высокими потолками до 3,3 м, просторными кухнями-гостиными, мастер-спальнями с собственной гардеробной и ванной комнатой, панорамными окнами – будет применено угловое остекление, с роскошным видом на Верх-Исетский пруд и центр города, а также тёплыми лоджиями. Для хранения габаритных вещей и сезонного инвентаря на каждом этаже удобно предусмотрены вместительные локеры. А коляску или велосипед всегда можно оставить в специально оборудованной комнате в парадном холле первого этажа. Теперь для всех колясочных предусмотрен отдельный вход с улицы, чтобы сохранить чистоту в холлах.

На этапе строительства «УГМК-Застройщик» предлагает услугу бесплатной перепланировки квартиры согласно пожеланиям резидентов: изменить конфигурацию комнат или изменить места размещения дверных проемов можно без дополнительных вложений и усилий – достаточно обратиться к своему персональному менеджеру в центр продаж.


Фото: пресс-служба «УГМК-Застройщик»


Внутренняя территория новой очереди также создается по стандартам застройщика, согласно разработанной авторской концепции «всегда цветущий двор». Это благоустроенные закрытые дворы-сады без машин с большим количеством гипоаллергенных цветов и растений, workout и lounge-зонами и игровыми комплексами из натурального дерева для детей разных возрастов, экологичным покрытием из морской гальки и бесплатным Wi-Fi. Для автомобилей предусмотрен теплый подземный двухуровневый паркинг с приятной атмосферной музыкой, оборудованный продуктовыми тележками, чтобы даже тяжелые пакеты можно было с легкостью доставить до квартиры.

Опыт управления именитыми отелями города, такими как Hyatt Regency Ekaterinburg, Hyatt Place и Iset HomeAway Residence дает возможность транслировать высочайший уровень сервиса и обслуживания и на жилые проекты «УГМК-Застройщик». Чистоту и безопасность всех помещений будут круглосуточно обеспечивать сотрудники собственной управляющей компании.


Фото: пресс-служба «УГМК-Застройщик»


– При этом у домов новой очереди появятся уникальные особенности. На последних этажах расположены семейные квартиры увеличенной площади до 140 м2 с высокими потолками 3,3 м. и шикарными видами. А все новые секции «Нагорного» объединит галерея - единая парадная, напоминающая лобби пятизвездочного отеля − с ресепшн, мягкой гостевой зоной и эксклюзивным декором, куда можно попасть из любой секции, не выходя на улицу. На респепшн всегда присутствует сотрудник консьерж-службы, готовый помочь в решении бытовых вопросов резидентов в режиме 24/7: от заказа воды до ухода за домашним питомцем. Интересное новшество появится и в паркинге: специальные машиноместа, объединенные с индивидуальной кладовой (так называемые комбо-паркинги) для максимального комфорта. Получит дальнейшее развитие и инфраструктура квартала – между домами 1 и 2 очереди мы создадим зеленый Урбан-парк с ландшафтным оформлением, пешеходными аллеями и зонами отдыха, который станет местом притяжения для всех резидентов «Нагорного». Зимой в парке будет стоять большая и красивая новогодняя ель с декоративным оформлением для создания атмосферы настоящего праздника, – добавил Евгений Мордовин.


ЖК «Нагорный» «УГМК-Застройщик» возводит с 2018 года в премиальной локации уральской столицы – ВИЗ-Центр, по ул. Татищева-Токарей-Мельникова-Нагорная. Первый этап первой очереди строительства – трехсекционный жилой дом переменной этажности и первая часть торгово-офисной галереи (секция 1.4) был введен в октябре 2020 года. В декабре 2021 года «УГМК-Застройщик» строго по графику ввел первые две секции (2.1 и 2.2) второго этапа первой очереди – пятисекционного жилого дома. Сейчас возводятся секции 2.4 и 2.5, а также секция 2.6. – вторая часть торгово-офисной галереи со сроком сдачи в 2023 году. Строительство второй очереди ЖК «Нагорный» будет полностью завершено к 2028 году.

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Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости
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