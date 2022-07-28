Для людей с ОВЗ в Свердловской области пройдут уникальные соревнования по футболу

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле и Екатеринбурге состоятся уникальные соревнования по футболу для людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ. Турнир пройдет с 4 по 6 августа.Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, в соревнованиях будут участвовать более 400 человек из 20 регионов России. Команды будут состязаться в следующих дисциплинах: футбол ампутантов, футбол глухих, мини-футбол для лиц с интеллектуальными нарушениями, футбол на электроколясках, мини-футбол тотально слепых, футбол для лиц с церебральным параличом.– Аналогов этому мероприятию нет во всем мире. На футбольных полях сразятся и определятся сильнейшие футболисты шести категорий инвалидности, а также представители потенциально новой дисциплины – «футбол на электроколясках», – рассказали организаторы турнира.Торжественное открытие турнира состоится 4 августа в 09.30 в Нижнем Тагиле на базе СОК «Металлург-Форум». В заключительный день турнира, 6 августа, некоторые соревнования пройдут в Екатеринбурге на стадионе «Уралмаш».