Суд в Екатеринбурге признал незаконным отказ в медпомощи осуждённому по статье о терроризме Олегу Дмитриеву

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Свердловский областной суд признал незаконным отказ в медпомощи Олегу Дмитриеву, отбывающему наказание в Нижнем Тагиле.Бывший участник «прогулок свободных людей» в Альметьевске Олег Дмитриев был задержан в ночь с 31 октября на 1 ноября 2017 года на съёмной квартире в Москве – его обвинили в том, что он якобы планирует теракт 5 ноября 2017 года в центре столицы. Впоследствии его осудили на восемь лет и отправили отбывать наказание в ИК-5 Нижнего Тагила.Но пока шёл суд, Олег Дмитриев получил серьёзную травму — в 2019 году, находясь в СИЗО Бутырской тюрьмы в Москве, он сломал ногу. Кости срослись, но для восстановления связок необходима операция. Без неё Дмитриев не может полноценно двигаться, страдает от боли и судорог, а сустав постепенно разрушается.При этом руководство ИК-5 Нижнего Тагила отказывалось отправлять Дмитриева на диагностику и лечение, даже несмотря на предписания фельдшера колонии. Олег через суд уже четвёртый год пытается добиться скорейшего проведения операции, называя отказ в медпомощи пыткой.1 апреля этого года года Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга, наконец, установил факт неоказания медпомощи Олегу Дмитриеву в тюремной Медсанчасти № 66. Сегодня Свердловский областной суд оставил это решение в силе. Олег Дмитриев смог принять участие в заседании по видеоконференц-связи.Олег Дмитриев осужден на восемь лет по части 2 статьи 205 УК РФ («Приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору»). Кроме Дмитриева, по этому же делу осуждены его соседи по съемной квартире в Москве Олег Иванов и Сергей Озеров. Всех троих российские правозащитные организации считают политзаключёнными, поскольку они проходили по так называемому делу «Артподготовки» (неформальное движение, которое российскими властями признано экстремистской организацией и запрещено). Осуждённые называют себя жертвами провокации спецслужб.