Директор Талицкого молокозавода поучил неравнодушных граждан Екатеринбурга бороться с грязью

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сегодня, 2-го августа, состоялось очередное заседание Совета неравнодушных граждан. Основной его темой была популяризация Шигирского идола, древнейшей в мире деревянной скульптуры, которая хранится в Свердловском краеведческом музее. Но были и выступления на другие темы.Так, директор Талицкого молокозавода и основатель компании «Талицкое молоко» Юрий Окунев поднял проблему грязи на улицах Екатеринбурга. И тут же предложил несколько способов борьбы с нею. По мнению Окунева, сделать улицы города чище помогут повсеместная установка бордюров, углубление газонов и вкапывание в них колышков, которые помешают нерадивым автовладельцам парковать свою драгоценную движимость на траве. Кроме того, он считает, что травой, кустами и деревьями нужно по максимуму засадить все места в Екатеринбурге, где есть открытый грунт. А там, где это почему-либо невозможно, закрывать его плиткой или асфальтовым покрытием.Проблема с грязью в Екатеринбурге особо обостряется в период оттепели, с наступлением весны. Тающий снег растекается ручьями по городу, разнося с собой частицы земли с газонов и остатки веществ, которыми зимой коммунальные службы борются с гололёдом. За обилие грязи уральская столица даже получила у народных острословов название Грязьбург.