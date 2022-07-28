Улицу Степана Разина перекроют в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Степана Разина от Щорса до Фрунзе. Ограничения будут действовать с 20 по 23 августа.Также с 25 по 28 августа будет закрыто движение на перекрестке Щорса – Степана Разина. Перекрытие связано с проведением работ по прокладке сети дождевой канализации при строительстве нового корпуса гимназии № 120.Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.