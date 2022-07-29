За три дня в Екатеринбурге поймали 16 пьяных водителей
Общество
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге за три дня автоинспекторы задержали 16 пьяных водителей. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.
Массовые проверки водителей проходили в городе с 29 по 31 июля. За это время сотрудники ГИБДД поймали 16 нетрезвых водителей. У двух из них отсутствовало водительское удостоверение.
Кроме того, еще восемь автолюбителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. А в отношении трех водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.
Массовые проверки водителей проходили в городе с 29 по 31 июля. За это время сотрудники ГИБДД поймали 16 нетрезвых водителей. У двух из них отсутствовало водительское удостоверение.
Кроме того, еще восемь автолюбителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. А в отношении трех водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.
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