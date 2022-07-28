В Свердловской области снизилась активность клещей

– Значительное снижение числа клещевых покусов связано с жизненным циклом самих клещей. При этом риски покусов остаются актуальными в регионе вплоть до установления снежного покрова, – отметили в Роспотребнадзоре.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области снижается количество случаев присасывания клещей. За минувшую неделю от укусов пострадали 332 человека. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.Всего, по данным на 1 августа, с начала сезона на территории Свердловской области от укусов клещей пострадали 46 640 человек. Среди пострадавших – 8 034 ребенка.Подтверждено 53 случая клещевого вирусного энцефалита и 283 случая лайм-боррелиоза.