В Екатеринбурге перед судом предстанет испортивший картину Анны Лепорской охранник

14.25 Вторник, 2 августа 2022
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге перед судом предстанет бывший охранник Ельцин Центра, обвиняемый в порче картины Анны Лепорской «Три фигуры», принадлежащей Государственной Третьяковской галерее. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Напомним, что в декабре прошлого года на выставке «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» в Ельцин Центре сотрудник частного охранного предприятия пририсовал глаза абстрактным лицам на картине ученицы Малевича Анны Лепорской «Три фигуры». По факту порчи картины возбудили уголовное дело по части первой статьи 214 УК РФ (Вандализм).

«Своими умышленными преступными действиями обвиняемый обезобразил внешний вид картины, причинив Государственной Третьяковской галерее материальный ущерб в размере свыше 250 тысяч рублей, выразившийся в стоимости работ по реставрации указанного произведения», – сообщили в прокуратуре.


Уголовное дело после вручения обвиняемому обвинительного заключения будет направлено мировому судье судебного участка №2 Верх-Исетского района Екатеринбурга.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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