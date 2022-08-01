В Екатеринбурге возобновил работу магазин «Шведские продукты» от IKEA
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В торгово-развлекательном центре «Мега» в Екатеринбурге возобновил работу магазин «Шведские продукты» от IKEA. Об этом сообщает «МК-Урал» со ссылкой на очевидцев.
По словам очевидца, в магазин пускают по несколько человек. Остальные покупатели стоят в очереди. В магазине продают еду и другие товары. Сотрудники «Шведских продуктов» не могут сказать, как долго магазин будет работать.
Отметим, что официальной информации о возобновлении работы данного магазина не появлялось.
Кроме того, в ТЦ «Мега» работает пункт выдачи товаров, заказанных на сайте IKEA.
Напомним, что 5 июля в Екатеринбурге началась распродажа товаров IKEA, которые можно заказать онлайн. Многие покупатели столкнулись с тем, что сайт не работал.
По словам очевидца, в магазин пускают по несколько человек. Остальные покупатели стоят в очереди. В магазине продают еду и другие товары. Сотрудники «Шведских продуктов» не могут сказать, как долго магазин будет работать.
Отметим, что официальной информации о возобновлении работы данного магазина не появлялось.
Кроме того, в ТЦ «Мега» работает пункт выдачи товаров, заказанных на сайте IKEA.
Напомним, что 5 июля в Екатеринбурге началась распродажа товаров IKEA, которые можно заказать онлайн. Многие покупатели столкнулись с тем, что сайт не работал.
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