На следующей неделе Екатеринбургский театр кукол откроет новый сезон 2 постановками

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На этой неделе живые и не очень артисты Екатеринбургского театра кукол находятся на отдыхе. Но уже в следующий четверг, 11-го августа, он открывает новый сезон. В этот день будут показаны сразу 2 спектакля.Для самых маленьких зрителей театр возобновит показ спектакля «Потешки». В этом году постановка про непоседливого гусёнка Дорофея отметила солидный юбилей. Впервые она была показала в июле 1992-го года, то есть ей уже 30 лет и на просмотре выросло не одно поколение екатеринбуржцев. С учётом того, что адресованы «Потешки» самым маленьким, у которых самих ещё с усидчивостью и концентрацией внимания возникают проблемы, спектакль поставлен в игровой форме, постоянно вовлекает публику в действие, а длится всего-то чуть более получаса.Второй спектакль, которым театр открывает новый сезон, станет спектакль «Карлсон, который живёт…». Не трудно догадаться, что поставлен он по мотивам любимой детворой книги Астрид Линдгрен. Руководитель постановки — заслуженный артист Российской Федерации Евгений Сивко. Премьера состоялась летом 2016-го года.За несколько дней до старта очередного сезона начнут работать кассы театра. Купить в них билеты можно будет уже с 7-го августа.