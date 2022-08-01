На проспекте Космонавтов в Екатеринбурге продолжают уничтожать тополя

19.10 Понедельник, 1 августа 2022
Общество
Фото Антона Каптелова
В понедельник, 1-го августа, в Екатеринбурге продолжились работы по так называемой «глубокой» обрезке тополей на проспекте Космонавтов. Но в заголовке нет ошибки. На деревья часто такая процедура действует губительно. Она – как шоковая терапия для растения и применяется только в крайних случаях, чтобы заставить «цепляться за жизнь» больное или старое растение.

Какой такой крайний случай заставляет администрацию Екатеринбурга уже который год бросать в атаку на деревья команды пильщиков — загадка. Уж не хотелка ли губернатора Куйвашева срубить все тополя в городе, которой он озадачил такого же пришлого для Урала, как и он сам, мэра? Озвученные планы избавить Екатеринбург от тополей вызвали волну возмущений. Вот и не решились рубить под корень все тополя в городе. Придумали угробить постепенно, превращая чохом, без разбора и больные, и здоровые деревья в подобие столбов.

«Шоковая терапия» глубокой обрезки в том и заключается, что превращённое в столб растение начинает задыхаться и голодать. Оно вынуждено пускать спешно новые отростки веток, чтобы через листву получать необходимые вещества из воздуха и солнечные лучи. Какое-то успевает пустить пучки новых веток, и тогда на какое-то время выживает. А какое-то погибает, не справившись с «омолаживающими» процедурами.

Новые ветки, выросшие не естественным, а «экстремальным» образом, к стволу в итоге крепятся непрочно. И вот их-то уже действительно приходится обрезать, когда они разрастаются и становятся толще. Иначе, того и гляди, рухнут под тяжестью собственного веса. У не обрезанных тополей такое происходит редко. Какой бы толстой и разветвлённой ни была ветка она, как правило, прочно держится за ствол, по сути, являясь его частью. Только если подверглась гниению, может отвалиться на землю.

Как выглядит настоящий, неизмученный людскими манипуляциями тополь можно было увидеть как раз на проспекте Космонавтов. Та часть деревьев, которая жалась поближе к заводским строениям, пилы никогда не знали. О, что это были за красавцы! Раскидистые, пышные, с ветвями, изящно выгибающимися до самой земли. Но, увы, больше их нет. Какие-то превращены в уродливые столбы, какие-то убрали вовсе.

По-хорошему, по городу должны ездить не бригады «дровосеков», а специалисты, которые бы оценивали состояние дерева и отмечали те из них, которые требуют санитарной обрезки, а какие больны настолько, что требуют замены. И только после этой оценки стоило бы высылать людей, обученных правильно спиливать сухие ветки и обрабатывать особым образом остающиеся от пил «раны». Но кому нужны такие трудности? Гораздо ведь проще отправить «бригаду ух» пилить всё подряд до состояния очень высоких пеньков. Для этого особого ума не надо.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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