Еще 613 миллионов рублей выделили на ускоренную газификацию в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Единый оператор газификации выделил Свердловской области еще 613 миллионов рублей. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.Деньги направят на ускоренную газификацию Нижнего Тагила, Красноуфимского и Белоярского районов, Краснотурьинска, Серова, Каменска-Уральского, Камышлова и Ревды.По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, на данные средства будут подведены сети газоснабжения до границ земельных участков домов, находящихся в газифицированных населенных пунктах.«Возможность есть удовлетворить все заявки жителей, которые они подали на газификацию. Очередность и скорость строительства газопроводов будет зависеть от количества поданных жителями заявок, поэтому к этому процессу необходимо подходить муниципалитетам организованно», – заявил Смирнов.