Еще 613 миллионов рублей выделили на ускоренную газификацию в Свердловской области
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Единый оператор газификации выделил Свердловской области еще 613 миллионов рублей. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.
Деньги направят на ускоренную газификацию Нижнего Тагила, Красноуфимского и Белоярского районов, Краснотурьинска, Серова, Каменска-Уральского, Камышлова и Ревды.
По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, на данные средства будут подведены сети газоснабжения до границ земельных участков домов, находящихся в газифицированных населенных пунктах.
«Возможность есть удовлетворить все заявки жителей, которые они подали на газификацию. Очередность и скорость строительства газопроводов будет зависеть от количества поданных жителями заявок, поэтому к этому процессу необходимо подходить муниципалитетам организованно», – заявил Смирнов.
Деньги направят на ускоренную газификацию Нижнего Тагила, Красноуфимского и Белоярского районов, Краснотурьинска, Серова, Каменска-Уральского, Камышлова и Ревды.
По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, на данные средства будут подведены сети газоснабжения до границ земельных участков домов, находящихся в газифицированных населенных пунктах.
«Возможность есть удовлетворить все заявки жителей, которые они подали на газификацию. Очередность и скорость строительства газопроводов будет зависеть от количества поданных жителями заявок, поэтому к этому процессу необходимо подходить муниципалитетам организованно», – заявил Смирнов.
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