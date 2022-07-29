В Екатеринбурге установили спецконтейнер для использованных батареек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с завтрашнего дня пройдет экологическая акция «Сдай батарейки с Duracell». В рамках акции в городе установили специальный контейнер для использованных батареек.Как сообщили в пресс-службе мэрии, контейнер появился на территории парковки гипермаркета «Лента» на проспекте Космонавтов, 1в/1.Экологическая акция пройдет со 2 по 8 августа. После ее окончания сданные екатеринбуржцами элементы питания отправят в Челябинск и Ярославль на переработку.