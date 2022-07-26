В Свердловской области подтвердили еще 161 случай коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в Свердловской области выявили 161 случай коронавируса. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 451 793 случая COVID-19.В связи с выздоровлением выписали 85 пациентов. Общее число вылечившихся – 438 821.Летальных исходов за последние сутки в регионе не зафиксировано.