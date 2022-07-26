В Свердловской области подтвердили еще 161 случай коронавируса
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
За сутки в Свердловской области выявили 161 случай коронавируса. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 451 793 случая COVID-19.
В связи с выздоровлением выписали 85 пациентов. Общее число вылечившихся – 438 821.
Летальных исходов за последние сутки в регионе не зафиксировано.
В связи с выздоровлением выписали 85 пациентов. Общее число вылечившихся – 438 821.
Летальных исходов за последние сутки в регионе не зафиксировано.
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