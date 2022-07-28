Пять улиц Екатеринбурга перекроют в выходные из-за велозаездов
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В эту субботу, 6 августа, в Екатеринбурге пройдут велозаезд в честь Дня строителя и велогонка Железнодорожного района «Критериум». В связи с проведением мероприятий будут перекрыты несколько центральных улиц города.
Старт и финиш велозаезда – у ККТ «Космос» на улице Дзержинского, 2. На выбор спортсменам предложат две дистанции: 14 и 28 километров. Маршрут пройдет через улицы Николая Никонова, Якова Свердлова, Карла Либкнехта, Первомайскую и Царскую. Для преодоления дистанции в 28 километров нужно будет проехать восемь кругов, для дистанции 14 километров – четыре круга. Для участия в велозаезде необходимо зарегистрироваться на сайте.
Также в 10:50 стартует XXVII традиционная велогонка Железнодорожного района «Критериум». Ее маршрут пройдет по улице Свердлова. Старт и финиш – на перекрестке Свердлова – Мельковской. Протяженность трассы составит 20 км.
Из-за проведения спортивных мероприятий с 07:30 до 12:00 перекроют улицу Свердлова от Челюскинцев до Шевченко. С 07:30 до 11:00 также будет закрыто движение транспорта по улицам:
- Карла Либкнехта – от Шевченко до Первомайской;
- Первомайской – от Карла Либкнехта до Царской;
- Царской – от Первомайской до Николая Никонова;
- Николая Никонова – от Царской до Якова Свердлова.
Старт и финиш велозаезда – у ККТ «Космос» на улице Дзержинского, 2. На выбор спортсменам предложат две дистанции: 14 и 28 километров. Маршрут пройдет через улицы Николая Никонова, Якова Свердлова, Карла Либкнехта, Первомайскую и Царскую. Для преодоления дистанции в 28 километров нужно будет проехать восемь кругов, для дистанции 14 километров – четыре круга. Для участия в велозаезде необходимо зарегистрироваться на сайте.
Также в 10:50 стартует XXVII традиционная велогонка Железнодорожного района «Критериум». Ее маршрут пройдет по улице Свердлова. Старт и финиш – на перекрестке Свердлова – Мельковской. Протяженность трассы составит 20 км.
Из-за проведения спортивных мероприятий с 07:30 до 12:00 перекроют улицу Свердлова от Челюскинцев до Шевченко. С 07:30 до 11:00 также будет закрыто движение транспорта по улицам:
- Карла Либкнехта – от Шевченко до Первомайской;
- Первомайской – от Карла Либкнехта до Царской;
- Царской – от Первомайской до Николая Никонова;
- Николая Никонова – от Царской до Якова Свердлова.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».