В Екатеринбурге открылось новое семейное отделение клиники «УГМК-Здоровье»

– Открытия этого отделения, без преувеличения, ждали. Жители микрорайона Уралмаш и семьи из Верхней Пышмы многократно обращались к нам с просьбой открыть «поликлинику у дома», – рассказывает заведующая семейной поликлиникой «УГМК-Здоровье» Ирина Владимировна Имитаева. – Поэтому филиал проектировали с учетом интересов жителей. Конечно, мы счастливы, что так много наших пациентов пришли разделить с нами радость открытия. И особенно ценно, что уже с первых часов работы заполнилось расписание врачей.

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

Первых пациентов новое семейное отделение крупнейшей на Урале частной клиники «УГМК-Здоровье» и новая аптека «УГМК-Фарм» в Екатеринбурге приняли утром 1 августа. А в пятницу, 29 июля, состоялось торжественное открытие и экскурсии для горожан.Это уже 11-ые филиал и аптека, работающие под именем «УГМК-Здоровье». В уютном филиале, расположенном на проспекте Космонавтов, 108Б, принимают и детей, и взрослых. Здесь собрали всех основных специалистов, работающих в семейном формате: терапевты, педиатры, неврологи, гастроэнтерологи, ЛОР-врачи, кардиологи, гинекологи, хирурги, дерматологи. Кроме того, здесь будут вести прием косметолог и остеопат.Кроме врачебных приемов, есть и современный диагностический блок: кабинет УЗИ с аппаратами экспертного класса, кабинеты функциональной диагностики и физиотерапии, где представлена востребованная методика гипокситерапии - это восстановительное лечение и профилактика заболеваний дыхательных путей (таких как бронхиты, астматический кашель, изнуряющие простуды), тренировка сердечно-сосудистой и иммунной систем.Здесь есть и процедурный кабинет, где можно сдать все основные анализы, и кабинет вакцинопрофилактики. На первом этаже расположилась просторная и стильная аптека «УГМК-Фарм». Аптечная сеть всегда работает в партнерстве с клиникой. Это удобно для пациентов. Так, если после приема возникают вопросы по замене препарата на аналог или необходимость уточнить дозировку, фармацевты сами связываются с лечащим врачом.В гости на открытие пришли в общей сложности больше 200 человек. Треть из них – это жители современного жилого комплекса «Изумрудный бор», где и расположилась клиника.Расположение на проспекте Космонавтов вблизи выезда из Екатеринбурга позволят людям не тратить время на дорогу до центра и буквально «по пути» посетить врача или перед работой сдать анализы. В будущем добираться до клиники станет удобнее и жителям Верхней Пышмы. После запуска новой трамвайной линии они смогут доехать до остановки «Изумрудный дом» всего за 11 минут.В день открытия для всех гостей клиника «УГМК-Здоровье» и аптека «УГМК-Фарм» приготовили приятные сюрпризы и памятные презенты – всего больше 150 подарков. Кроме того, все желающие смогли пройти сеанс гипокситерапии и получить консультацию ЛОР-врача.