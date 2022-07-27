Депутата гордумы Екатеринбурга оштрафовали за отсутствие сидений и дверей в школьном туалете

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге оштрафовали депутата городской думы от «Единой России» и директора школы №168 Татьяну Вяткину за отсутствие сидений и дверей в туалетах.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, директор школы №168 также получила штраф за нарушение законодательства о запрете курения в образовательных организациях.По части 1 статьи 6.7 КоАП РФ Татьяне Вяткиной назначили штраф в размере трех тысяч рублей, а по части 1 статьи 6.25 КоАП РФ (несоблюдение требований к знаку о запрете курения табака) – штраф в размере 10 тысяч рублей.В прокуратуре добавили, что после вынесения штрафов нарушения в школе устранили. В кабинках туалетов для мальчиков и девочек в школе появились сиденья и двери. Также в образовательном учреждении установили знаки «курение запрещено».