Депутата гордумы Екатеринбурга оштрафовали за отсутствие сидений и дверей в школьном туалете

13.26 Понедельник, 1 августа 2022
Общество
Татьяна Вяткина (крайняя справа) в школе №168. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге оштрафовали депутата городской думы от «Единой России» и директора школы №168 Татьяну Вяткину за отсутствие сидений и дверей в туалетах.

Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, директор школы №168 также получила штраф за нарушение законодательства о запрете курения в образовательных организациях.

По части 1 статьи 6.7 КоАП РФ Татьяне Вяткиной назначили штраф в размере трех тысяч рублей, а по части 1 статьи 6.25 КоАП РФ (несоблюдение требований к знаку о запрете курения табака) – штраф в размере 10 тысяч рублей.

В прокуратуре добавили, что после вынесения штрафов нарушения в школе устранили. В кабинках туалетов для мальчиков и девочек в школе появились сиденья и двери. Также в образовательном учреждении установили знаки «курение запрещено».

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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