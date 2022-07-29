Парковку на центральной площади Екатеринбурга закрыли ради подготовки к «Атмофесту»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В ночь на 1 августа в Екатеринбурге закрыли парковку на площади 1905 года. Там началась подготовка к фестивалю ландшафтного искусства «Атмофест».На центральной площади города до 12 августа появятся выставочные сады. После завершения фестиваля деревья и кустарники перевезут на постоянное место жительство в разные районы города.Напомним, что сам фестиваль пройдет с 12 по 21 августа. Тема мероприятия в этом году – «Зелёные истории нашего города».