Парковку на центральной площади Екатеринбурга закрыли ради подготовки к «Атмофесту»
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В ночь на 1 августа в Екатеринбурге закрыли парковку на площади 1905 года. Там началась подготовка к фестивалю ландшафтного искусства «Атмофест».
На центральной площади города до 12 августа появятся выставочные сады. После завершения фестиваля деревья и кустарники перевезут на постоянное место жительство в разные районы города.
Напомним, что сам фестиваль пройдет с 12 по 21 августа. Тема мероприятия в этом году – «Зелёные истории нашего города».
На центральной площади города до 12 августа появятся выставочные сады. После завершения фестиваля деревья и кустарники перевезут на постоянное место жительство в разные районы города.
Напомним, что сам фестиваль пройдет с 12 по 21 августа. Тема мероприятия в этом году – «Зелёные истории нашего города».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Группа «Сплин» приедет в Заречный на свободный фест
29 июля 2022
29 июля 2022
Улицу Сулимова перекрыли в Екатеринбурге до конца августа
01 августа 2022
01 августа 2022
В Свердловской области горит 9 га леса
01 августа 2022
01 августа 2022