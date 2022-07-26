Улицу Сулимова перекрыли в Екатеринбурге до конца августа

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня утром в Екатеринбурге закрыли движение транспорта по улице Сулимова. Речь идет об участке от Учителей до дома №65 на Сулимова.Перекрытие необходимо ради реконструкции теплосети. Ограничения будут действовать до 29 августа.Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты объезда.