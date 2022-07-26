Улицу Сулимова перекрыли в Екатеринбурге до конца августа
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня утром в Екатеринбурге закрыли движение транспорта по улице Сулимова. Речь идет об участке от Учителей до дома №65 на Сулимова.
Перекрытие необходимо ради реконструкции теплосети. Ограничения будут действовать до 29 августа.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты объезда.
Перекрытие необходимо ради реконструкции теплосети. Ограничения будут действовать до 29 августа.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты объезда.
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