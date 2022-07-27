В больницах Екатеринбурга возобновили бесплатные обследования на рак

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге возобновили бесплатную проверку на онкологические заболевания. Желающих готовы принять четыре больницы: № 2, 3, 6 и 7.Прикрепленные к этим поликлиникам екатеринбуржцы смогут посетить терапевта, хирурга, гинеколога и дерматолога, а также сдать анализы и пройти обследования. По показаниям специалиста назначают УЗИ органов малого таза, маммографию и дерматоскопию.В ЦГБ №2 посетить врачей можно каждую первую субботу месяца с 09:00 до 15:00 на улице Московской, 2 (без предварительной записи). В ЦГКБ №6 пройти обследование можно каждую четвертую субботу месяца с 09:00 до 15:00 на Саперов, 3 (по записи через call-центр 389-26-04). В ЦГКБ №3 пациентов для обследования на рак будут принимать каждую четвертую субботу месяца с 09:00 до 15:00 на Бебеля, 160 (без предварительной записи).Главврач городского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Харитонов добавил, что также каждую субботу во всех поликлиниках проходят профилактические осмотры, в ходе которых можно пройти диспансеризацию.