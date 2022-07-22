Сотрудники ГИБДД в Екатеринбурге проверили перевозящие детей автобусы

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня сотрудники екатеринбургской Госавтоинспекции проверили автобусы, осуществляющие перевозку детей в загородный лагеря. Инспектора обратили внимание на техническое состояние транспорта и его путевую документацию.Также сотрудники ГИБДД провели инструктажи с маленькими пассажирами, показали, как правильно застегивать ремень безопасности, и напомнили, что расстегивать его нужно только после того, как автобус приедет в назначенное место.В отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу заверили, что такие проверки екатеринбургская Госавтоинспекция проводит на постоянной основе в целях недопущения нарушений при организованных перевозках групп детей.