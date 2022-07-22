Сотрудники ГИБДД в Екатеринбурге проверили перевозящие детей автобусы
Общество
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Сегодня сотрудники екатеринбургской Госавтоинспекции проверили автобусы, осуществляющие перевозку детей в загородный лагеря. Инспектора обратили внимание на техническое состояние транспорта и его путевую документацию.
Также сотрудники ГИБДД провели инструктажи с маленькими пассажирами, показали, как правильно застегивать ремень безопасности, и напомнили, что расстегивать его нужно только после того, как автобус приедет в назначенное место.
В отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу заверили, что такие проверки екатеринбургская Госавтоинспекция проводит на постоянной основе в целях недопущения нарушений при организованных перевозках групп детей.
Также сотрудники ГИБДД провели инструктажи с маленькими пассажирами, показали, как правильно застегивать ремень безопасности, и напомнили, что расстегивать его нужно только после того, как автобус приедет в назначенное место.
В отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу заверили, что такие проверки екатеринбургская Госавтоинспекция проводит на постоянной основе в целях недопущения нарушений при организованных перевозках групп детей.
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
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