У спасателей прошли пожарные учения в екатеринбургском бизнес-центре
Общество
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Екатеринбурге в бизнес-центре «Суворов» состоялись пожарные учения. По сценарию практической тренировки в одном из офисов, которые расположены на третьем этаже центра произошло короткое замыкание, повлёкшее возгорание и сильное задымление.
Также по сценарию в бизнес-центре остаётся человек, отрезанный от путей эвакуации «огнём» и «дымом».
В ходе учения к месту «пожара» прибыл дежурный караул 3-й пожарно-спасательной части и приступил к спасению человека и тушению условного возгорания. Спасатели за пару минут нашли «пострадавшего» и вывели его в безопасную зону, после чего ликвидировали «возгорание».
По окончанию тренировки огнеборцы провели с сотрудниками бизнес-центра дополнительный инструктаж по правилам поведения в чрезвычайной ситуации.
«По легенде сотрудник охраны, увидев сильное задымление, позвонил диспетчеру пожарной части, сообщил о возгорании и начал проводить эвакуацию сотрудников и посетителей центра», – рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области.
Также по сценарию в бизнес-центре остаётся человек, отрезанный от путей эвакуации «огнём» и «дымом».
В ходе учения к месту «пожара» прибыл дежурный караул 3-й пожарно-спасательной части и приступил к спасению человека и тушению условного возгорания. Спасатели за пару минут нашли «пострадавшего» и вывели его в безопасную зону, после чего ликвидировали «возгорание».
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
По окончанию тренировки огнеборцы провели с сотрудниками бизнес-центра дополнительный инструктаж по правилам поведения в чрезвычайной ситуации.
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