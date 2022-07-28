У спасателей прошли пожарные учения в екатеринбургском бизнес-центре

«По легенде сотрудник охраны, увидев сильное задымление, позвонил диспетчеру пожарной части, сообщил о возгорании и начал проводить эвакуацию сотрудников и посетителей центра», – рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в бизнес-центре «Суворов» состоялись пожарные учения. По сценарию практической тренировки в одном из офисов, которые расположены на третьем этаже центра произошло короткое замыкание, повлёкшее возгорание и сильное задымление.Также по сценарию в бизнес-центре остаётся человек, отрезанный от путей эвакуации «огнём» и «дымом».В ходе учения к месту «пожара» прибыл дежурный караул 3-й пожарно-спасательной части и приступил к спасению человека и тушению условного возгорания. Спасатели за пару минут нашли «пострадавшего» и вывели его в безопасную зону, после чего ликвидировали «возгорание».По окончанию тренировки огнеборцы провели с сотрудниками бизнес-центра дополнительный инструктаж по правилам поведения в чрезвычайной ситуации.