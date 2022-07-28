Депутаты свердловского Заксобрания обнародовали свои доходы за 2021 год

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Накануне на сайте Законодательного собрания Свердловской области появились декларации о доходах за 2021 год. Суммарно народные избранники заработали порядка 710 миллионов рублей.Самый высокий доход задекларировал зампредседателя заксобрания Виктор Маслаков – он заработал за прошедший год 158,8 миллиона рублей. В 2020 году его доход составил 91,6 миллиона рублей. В его собственности земельный участок площадью 3 тысячи квадратных метров, жилой дом, квартира и гараж.Вторым по богатству депутатом стал глава ООО «Киберсталь» Алексей Дронов, заработавший 122,6 миллиона рублей. В 2020 году – 33,8 миллиона рублей. Он владеет земельным участком, жилым домом, квартирой и тремя гаражами. Также у него в собственности автомобили «Audi А6» и «Mercedes Benz G500», мотоцикл «BMW», снегоход и бортовой прицеп «РЕСПО М35L».Третьим по уровню доходов стал учредитель ТЦ «Омега» Владимир Смирнов, задекларировавший почти 90,7 миллиона рублей. За 2020 год он заработал 49,6 миллиона рублей. У него в собственности два земельных участка (и частично третий), квартира, два парковочных места и семь нежилых помещений (и ещё три, где у него есть доля).Самый низкий доход оказался у Николая Коробейникова. В 2021 году он заработал 290 тысяч рублей. Он владеет домом и автомобилем «Daewoo Matiz».