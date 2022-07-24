Восемь «золотых» остановок делают заключенные для Нижнего Тагила

13.27 Воскресенье, 31 июля 2022
Общество
Фото: ГУФСИН России по Свердловской области
Заключенные нижнетагильской исправительной колонии №12 делают для города восемь остановочных комплексов, выкрашенных в золотой цвет. Их планируют установить на привокзальной площади Нижнего Тагила.

«В ИК-12 был заключен договор с муниципальным учреждением "Тагилдорстрой" на изготовление восьми остановочных комплексов: пяти четырехметровых и трех шестиметровых», – сообщил начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

Опыт эксплуатации таких комплектов для Нижнего Тагила будет первым. Сдать заказ нижнетагильская колония должна будет 3 августа.


Фото: ГУФСИН России по Свердловской области


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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13:54 Алапаевские полицейские эвакуировали жильцов из горящего дома
12:30 В Первоуральске ночью сгорел автомобиль общественника Максима Ездакова
12:22 В Екатеринбурге пропала 38-летняя местная жительница
11:30 В Свердловской области 27 человек пострадали от укусов змей
10:30 Кольцовскую развязку в Екатеринбурге пообещали открыть 1 августа
09:43 В аварии под посёлком Арти пострадали двое подростков
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