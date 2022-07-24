Восемь «золотых» остановок делают заключенные для Нижнего Тагила

Фото: ГУФСИН России по Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Заключенные нижнетагильской исправительной колонии №12 делают для города восемь остановочных комплексов, выкрашенных в золотой цвет. Их планируют установить на привокзальной площади Нижнего Тагила.«В ИК-12 был заключен договор с муниципальным учреждением "Тагилдорстрой" на изготовление восьми остановочных комплексов: пяти четырехметровых и трех шестиметровых», – сообщил начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.Опыт эксплуатации таких комплектов для Нижнего Тагила будет первым. Сдать заказ нижнетагильская колония должна будет 3 августа.