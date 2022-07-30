В Екатеринбурге ищут 30-летнего мужчину, пропавшего 28 июля

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В уральской столице ищут 30-летнего Максима Учаева. В последний раз он выходил на связь 28 июля. Сейчас его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.Мужчина ростом 164 сантиметра, худощавого телосложения, со светло-русыми волосами и голубыми глазами. В день пропажи был одет в футболку, спортивные штаны и кроссовки чёрного цвета. С собой у него был чёрный рюкзак .Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят сообщать по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.