Нижнетагильских перевозчиков оштрафовали из-за отсутствия автобусов на маршрутах

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле оштрафовали перевозчиков из-за отсутствия автобусов на маршрутах. Теперь компаниям придётся заплатить по 5 тысяч рублей за каждый маршрут, на котором в положенное время отсутствовал транспорт.Как пишет ИА «Tagilcity.ru», на остановке на улице Верхняя Черепанова в назначенное время не появились № 36 «ВМЗ – ТРЦ DEPO» и № 38 «ВМЗ – Тагилстрой». Обслуживание этих маршрутов взяло на себя ООО «Объединение «Союз НТ».Также было установлено, что автобусы перевозчика ООО «Техноком» № 43 «ТРЦ Райт – ГГМ» и № 49 «ГГМ – Тагилстрой» вовремя не отправились с остановки «Горсовет», а № 32 «ГГМ – ТРЦ Райт» отсутствовал на вокзале.В сумме за эти нарушения ООО «Объединение «Союз НТ» и ООО «Техноком» должны будут выплатить 25 тысяч рублей.