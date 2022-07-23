В Екатеринбурге пропала 38-летняя местная жительница

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге ищут 38-летнюю Ольгу Барашову. С 18 июля её местонахождение остаётся неизвестным, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.Женщина ростом 168 сантиметров, нормального телосложения, с чёрными волосами и карими глазами. В день пропажи была одета в белую футболку, синие джинсовые шорты, белые кроссовки и оранжевую бейсболку. С собой у неё был тёмно-синий рюкзак.Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшей, просят сообщать по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.