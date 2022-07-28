В Свердловской области 27 человек пострадали от укусов змей

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

С начала лета этого года в Свердловской области было зарегистрировано 27 нападений змей, в результате которых уральцы получили укусы. Об этом сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.Больше всего жителей региона пострадало в черте Екатеринбурга – специалисты зарегистрировали 10 инцидентов, в Нижнем Тагиле – 4. По 3 случая в Первоуральске и в Красноуфимском и в Каменском районах. Единичные инциденты в Нижнетуринском, Березовском, Сысертском, Тугулымском городских округах.«Все пострадавшие выздоровели, выписаны из лечебно-профилактических учреждений», – рассказали в ведомстве.