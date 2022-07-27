На фестивале в Выборге покажут несколько фильмов екатеринбургских авторов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Ровно через неделю, 6-го августа, в Выборге начнётся прославленный кинофестиваль «Окно в Европу». И откроется он новой картиной известного кинорежиссёра из Екатеринбурга Алексея Федорченко, одинаково талантливо снимающего игровые и документальные фильмы.На этот раз Федорченко представит зрителям документальный фильм под названием «Монета страны Малави». В этой ленте режиссёр со свойственным ему юмором рассказал о всенародной любви россиян к советскому писателю, режиссёру и актёру Василию Шукшину. О любви, которая иногда превращается в настоящий культ. Документалка снималась в Алтайском крае, на родине Шукшина.А на второй фестивальный день состоится премьерный показ первого полнометражного фильма молодой екатеринбургской кинокомпании «Red Pepper Film». «Красный перец» был основан в 2006-м году и за минувшие годы успел собрать целую россыпь наград различных смотров за свои яркие и запоминающиеся видеоклипы, рекламные ролики и короткометражки. Но роуд-муви «Далёкие близкие» стал первым опытом работы кинокомпании в игровом «полном метре». В фильме рассказывается о путешествии отца и сына по российским городам на машине. Главные роли в «Далёких близких» исполнили Евгений Сытый, Филипп Авдеев, Елена Яковлева и Екатерина Агеева. Режиссёром выступил один из основателей компании «Red Pepper Film» Иван Соснин, который сам написал сценарий к фильму. В широкий российский прокат «Далёкие близкие» выйдут в конце сентября.Хоть «Далёкие близкие» на выборском кинофестивале будут показывать вне конкурса, авторам, конечно, важно, как воспримут его первые зрители. Но зрительской реакции на первую полнометражку в кинокомпании не дожидаются. Известно, что в разработке у «Red Pepper Film» уже находится второй полнометражный фильм, «Девочка с другой планеты».