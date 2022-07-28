В Свердловской области волонтеры и полиция ищут пропавшего мужчину

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Реже пропал 38-летний Николай Викторович Журов. Его местонахождение неизвестно с 22 июля.Приметы пропавшего: рост 195-198 см, худощавое телосложение, карие глаза, темные волосы. Мужчина хромает.На момент пропажи он был одет в коричневую рубашку и брюки цвета хаки.Розыском пропавшего занимается МВД России по Режевскому району. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Николая Журова, просят сообщить информацию по телефонам 8 (343) 642-23-62 либо 102 (02).Поисковый отряд «Прорыв» объявляет сбор волонтеров для поиска пропавшего. В поселке Первомайский 1 (координаты 57.342108, 61.403049) 30 июля в 11:00 соберутся добровольцы и отправятся на поиски в лес.