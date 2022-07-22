Массовые проверки водителей вновь проводят в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге автоинспекторы вновь проводят массовые проверки водителей. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.Массовые проверки водителей проводятся с 29 по 31 июля. Автоинспекторы будут выявлять пьяных водителей, автолюбителей без водительских прав либо лишенных такого права.С начала года по вине пьяных водителей Екатеринбурге произошло 27 ДТП, в которых погибли пять человек, еще 46 – получили травмы.