«Святогор» профинансирует ремонт храма в Красноуральске
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
АО «Святогор» (предприятие металлургического комплекса УГМК) профинансирует ремонт православного храма во имя святого Иоанна Кронштадтского и преподобного Сергия Радонежского в Красноуральске в рамках благотворительной программы.
Все ремонтные работы будут выполнять специалисты подрядной организации ООО «Святогорстрой». Строители зашли на объект в середине июля.
Сейчас работы ведутся одновременно в двух направлениях. Маляры занимаются ремонтом крыльца. Здесь необходимо восстановить местами утраченную керамо-гранитную плитку. В средней части плотники возводят строительные леса.
После окончания подготовительного этапа строители выполнят грунтовку и выравнивание стен. Рассматривается вариант использования специального стеклохолста. Этот материал станет своего рода армирующим слоем, который будет препятствовать появлению микротрещин в стенах.
Планируется, что все ремонтные работы будут завершены в октябре этого года, после чего храм предстанет перед прихожанами в обновленном облике. Градообразующее предприятие Красноуральска направит на эти цели порядка 2,5 миллиона рублей.
Напомним, что первый камень в основание церкви во имя святого Иоанна Кронштадтского и преподобного Сергия Радонежского был заложен 15 лет назад. А в 2012-ом храм открыл свои двери для прихожан. Его появление стало возможным благодаря финансовой поддержке АО «Святогор».
Все ремонтные работы будут выполнять специалисты подрядной организации ООО «Святогорстрой». Строители зашли на объект в середине июля.
– В планах – восстановить облицовку стен крыльца, а также выполнить косметический ремонт во внутренних помещениях – притворе и средней части храма, – рассказала прораб строительной организации Татьяна Бузулуцкая.
Сейчас работы ведутся одновременно в двух направлениях. Маляры занимаются ремонтом крыльца. Здесь необходимо восстановить местами утраченную керамо-гранитную плитку. В средней части плотники возводят строительные леса.
– Специфика такова, что работы нужно вести на высоте до 20 метров. Поэтому много времени уходит на подготовку. Но несмотря на это в притворе мы уже занимаемся очисткой поверхности стен от свечного нагара, – пояснила Татьяна Александровна.
После окончания подготовительного этапа строители выполнят грунтовку и выравнивание стен. Рассматривается вариант использования специального стеклохолста. Этот материал станет своего рода армирующим слоем, который будет препятствовать появлению микротрещин в стенах.
– Но ремонт не ограничится лишь косметическими работами. В настоящее время специалисты проектно-конструкторского отдела АО «Святогор» готовят проект устройства балкона, на котором сможет разместиться хор во время богослужений, – подчеркнул директор ООО «Святогорстрой» Юрий Андрицкий.
Планируется, что все ремонтные работы будут завершены в октябре этого года, после чего храм предстанет перед прихожанами в обновленном облике. Градообразующее предприятие Красноуральска направит на эти цели порядка 2,5 миллиона рублей.
Напомним, что первый камень в основание церкви во имя святого Иоанна Кронштадтского и преподобного Сергия Радонежского был заложен 15 лет назад. А в 2012-ом храм открыл свои двери для прихожан. Его появление стало возможным благодаря финансовой поддержке АО «Святогор».
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