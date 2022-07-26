«Святогор» профинансирует ремонт храма в Красноуральске

– В планах – восстановить облицовку стен крыльца, а также выполнить косметический ремонт во внутренних помещениях – притворе и средней части храма, – рассказала прораб строительной организации Татьяна Бузулуцкая.



Фото: пресс-служба УГМК

– Специфика такова, что работы нужно вести на высоте до 20 метров. Поэтому много времени уходит на подготовку. Но несмотря на это в притворе мы уже занимаемся очисткой поверхности стен от свечного нагара, – пояснила Татьяна Александровна.

– Но ремонт не ограничится лишь косметическими работами. В настоящее время специалисты проектно-конструкторского отдела АО «Святогор» готовят проект устройства балкона, на котором сможет разместиться хор во время богослужений, – подчеркнул директор ООО «Святогорстрой» Юрий Андрицкий.

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

АО «Святогор» (предприятие металлургического комплекса УГМК) профинансирует ремонт православного храма во имя святого Иоанна Кронштадтского и преподобного Сергия Радонежского в Красноуральске в рамках благотворительной программы.Все ремонтные работы будут выполнять специалисты подрядной организации ООО «Святогорстрой». Строители зашли на объект в середине июля.Сейчас работы ведутся одновременно в двух направлениях. Маляры занимаются ремонтом крыльца. Здесь необходимо восстановить местами утраченную керамо-гранитную плитку. В средней части плотники возводят строительные леса.После окончания подготовительного этапа строители выполнят грунтовку и выравнивание стен. Рассматривается вариант использования специального стеклохолста. Этот материал станет своего рода армирующим слоем, который будет препятствовать появлению микротрещин в стенах.Планируется, что все ремонтные работы будут завершены в октябре этого года, после чего храм предстанет перед прихожанами в обновленном облике. Градообразующее предприятие Красноуральска направит на эти цели порядка 2,5 миллиона рублей.Напомним, что первый камень в основание церкви во имя святого Иоанна Кронштадтского и преподобного Сергия Радонежского был заложен 15 лет назад. А в 2012-ом храм открыл свои двери для прихожан. Его появление стало возможным благодаря финансовой поддержке АО «Святогор».