На больших экранах Екатеринбурга взошло «Асфальтовое солнце»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Уральским киноманам, соскучившимся в период санкций по большим премьерам и заграничным новинкам, стоит сходить в кинотеатры на фильм «Асфальтовое солнце», показ которого начался сегодня по всей России. Сходить хотя бы для того, чтобы полюбоваться на большом экране известным актёром «Коляда-театра» и солистом группы «Курара» Олегом Ягодиным.По жанру «Асфальтовое солнце» — подростковая ретро-драма. В ней рассказывается о появлении в СССР первых скейтбордов. У Олега Ягодина — «поддерживающая» роль отца главного героя, мальчишки, который увлекается «катанием на досках». Фильм произведён новой московской студией «Вита Актива», в послужном списке которой, помимо «Асфальтового солнца» значится пока только ещё одна кинолента — комедия «Хэппи Энд».Олег Ягодин — прежде всего театральный актёр. Но и фильмография у него довольно объёмная. Ранее его можно было увидеть в такихфильмах, как «Золотой полоз», «Ангелы революции», «Орлеан», в телесериале «Территория».У фильма «Асфальтовое солнце» с Екатеринбургом есть ещё как минимум одна связь. Его поставил Илья Хотиненко, сын прославленного российского режиссёра. А Владимир Хотиненко первые шаги в кино и лучшие свои фильмы делал на Свердловской киностудии («Зеркало для героя», «Рой», «Макаров»).И сын его родился в Свердловске.