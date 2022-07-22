В адрес города Серов из эфира федерального канала прозвучали хамские высказывания

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

После Екатеринбурга город Серов Свердловской области рискует стать новой мишенью для хамских высказываний, льющихся из эфиров федеральных каналов. Первое уже полетело из передачи «Есть тема!», которая выходит на «Матч ТВ».Темой очередного выпуска телепередачи «Есть тема!» были проблемы легионерства, то есть вхождение спортсменов одних стран в команды других государств. Один из приглашённых экспертов, хоккейный агент Алексей Дементьев, говоря о трудностях, с которыми сталкиваются хоккеисты, сказал буквально следующее: «Порой в таких дырах порой играешь! Как Серов, например». Другой гость передачи, хоккеист Никита Щитов, моментально среагировал на эти слова, возразив, что Серов — прекрасный город.Замечание спортсмена смутило эксперта и он поспешил извиниться. И тем самым показал огромную разницу между собой и, например, телепропагандистом Владимиром Соловьёвым. Тот, напомню, наговорив гадостей про Екатеринбург и его жителей, на возмущённые замечания ответил только новой порцией хамства, что в итоге переросло в какой-то бесконечный «телесериал» с перепалками между уральцами и телехамлом.Стоит напомнить, что Никита Щитов родился в Уфе и первые спортивные шаги делал в команде «Салават Юлаев». В 15 лет он перешёл в команду «Нефтехимик» из Нижнекамска, а оттуда поехал в Серов для продолжения тренировок и спортивных соревнований в составе команды «Металлург». Так что, достоинства провинциальных «дыр» ему прекрасно известны.