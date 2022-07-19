В екатеринбургском Парке имени Маяковского новые маяковские прочтут свои стихи

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского проведёт поэтические слушания под названием «Маяковский-фест». Ради этого 30-го июля в Екатеринбург приедет москвичка, известная поэтесса Ах Астахова (она же — Ирина Астахова).Столичная гостья станет хедлайнером «Маяковского-феста». Но и помимо неё в ЦПКиО в этот день прозвучит немало талантливых стихов менее раскрученных авторов, по больше части — уральцев. Их ожидается так много, что под проведение фестиваля выделяется сразу несколько площадок в парке, включая недавно открывшийся там арт-объект «Трибуна поэта» (да, с неё тоже будут читать стихи).Музыкальное сопровождением чтецам обеспечат музыканты групп «Авангард Леонтьев», «VLNY» и «Перемотка», а также диксиленд «Kickin' Jass Orchestra». Кроме того, в этот день в ЦПКиО напомнят, что Маяковский, помимо прочего, писал пьесы и подписи на авангардистские советские плакаты: на «Маяковском-фесте» устроят мастер-класс конструктивистского плаката и покажу несколько спектаклей, в том числе — о самом Маяковском. Начнётся фестиваль в полдень, а закончится не раньше 10-ти часов вечера.