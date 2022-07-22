Жителям Юго-Западного микрорайона Екатеринбурга пообещали новую школу

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга может появиться новая средняя образовательная школа на 1500 мест.Мэр Алексей Орлов распорядился подготовить проекты планировки и межевания территории в границах улиц Начдива Васильева – Полтавской – Огарева – Ухтомской – Ленинградской – Репина. Здесь расположится новая школа на 1500 мест.Планируется, что в Юго-Западном микрорайоне также построят лабораторно-диагностический корпус горбольницы №41.