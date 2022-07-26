Из-за плохого самочувствия пассажира в Екатеринбурге экстренно приземлился самолет

15.27 Четверг, 28 июля 2022
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге совершил экстренную посадку самолет, летевший из Горно-Алтайска в Москву. Об этом сообщает ТАСС.

Как пояснили в пресс-службе аэропорта Кольцово, самолет совершил посадку из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Ему оказали первую медицинскую помощь, пассажир госпитализирован.

После этого самолет готовился вылететь далее по маршруту.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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