Из-за плохого самочувствия пассажира в Екатеринбурге экстренно приземлился самолет
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге совершил экстренную посадку самолет, летевший из Горно-Алтайска в Москву. Об этом сообщает ТАСС.
Как пояснили в пресс-службе аэропорта Кольцово, самолет совершил посадку из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Ему оказали первую медицинскую помощь, пассажир госпитализирован.
После этого самолет готовился вылететь далее по маршруту.
Как пояснили в пресс-службе аэропорта Кольцово, самолет совершил посадку из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Ему оказали первую медицинскую помощь, пассажир госпитализирован.
После этого самолет готовился вылететь далее по маршруту.
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