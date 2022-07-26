Из-за плохого самочувствия пассажира в Екатеринбурге экстренно приземлился самолет

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге совершил экстренную посадку самолет, летевший из Горно-Алтайска в Москву. Об этом сообщает ТАСС.Как пояснили в пресс-службе аэропорта Кольцово, самолет совершил посадку из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Ему оказали первую медицинскую помощь, пассажир госпитализирован.После этого самолет готовился вылететь далее по маршруту.