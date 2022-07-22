За сутки в Свердловской области выявили 158 случаев COVID-19

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за сутки подтвердили 158 случаев коронавируса. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 451 157 случаев COVID-19.По выздоровлению выписали 136 пациентов. Общее число вылечившихся – 438 457.За сутки в регионе не зафиксировано летальных исходов.