За сутки в Свердловской области выявили 158 случаев COVID-19
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области за сутки подтвердили 158 случаев коронавируса. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 451 157 случаев COVID-19.
По выздоровлению выписали 136 пациентов. Общее число вылечившихся – 438 457.
За сутки в регионе не зафиксировано летальных исходов.
По выздоровлению выписали 136 пациентов. Общее число вылечившихся – 438 457.
За сутки в регионе не зафиксировано летальных исходов.
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